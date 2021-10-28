想像隨身帶上反登陸的地雷三角牌，拿出史前活化石「鱟」的鑰匙圈，走進屋頂種上仙人掌的迷你版北山播音牆，還會在金門島遇見甚麼？這些揮灑戰地意象，讓人驚豔的文創小物，即日起在尚義機場〈金門形象館〉展出至12／15，縣府歡迎大家一起來體驗金門專屬，在地的島嶼生活美學。

縣府觀光處說明，這項「一物一故事」的文創展覽，表現金門豐富多樣的自然、人文內涵，其中搭配時尚的多肉植物栽培，涵蓋度寬廣的水泥創意盆器，即是浯作工作室運用3D列印技術結合製圖、翻模及灌漿製成，包括縮小版的金門戰地工事、閩南建築、知名景點如陳景蘭洋樓和得月樓在內，讓人在走訪過程中，有一種記憶再烙印的懷想與感動。

金門海岸反登陸工事，變身為地雷鑰匙圈、軌條砦筆插。（金門縣府觀光處提供）

運用3D列印技術製成水泥盆器，可以看到縮小版的金門知名景點。（金門縣府觀光處提供）

主辦單位觀光處為呈現文創藝品的完整履歷，每項展品旁皆有設計說明，包括產品規格、材質、使用說明及價格，並附有QR Code，只要用手機掃一下，就可以用實際的行動力支持金門的文創產業。

每項展品旁皆有設計說明，包括產品規格、材質、使用說明及價格等，並附有QR Code。（金門縣府觀光處提供）

這項文創特展的作品種類多樣，有花窗磚墊、鑰匙圈、文青包、手機座、名片、創意盆裁、鱟娃娃、水獺布偶、明信片、軌條砦筆插、文化地圖、四摺頁、圓形胸章。

參展業者及單位有植創美學設計工作室、不紙是高粱、一把蔥雜燴工作室、後浦打花草、紅披風、芮泊工作室、捲毛力卡創藝社、浯作工作室、金門縣水產試驗所。