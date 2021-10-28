台灣大哥大28日舉辦記者會，宣布正式開賣Google全新智慧型手機Pixel 6與Pixel 6 Pro，搭配台灣大5G 999元資費、綁約48個月，Pixel 6 (128G)可以0元購機，11月30日前申辦999元以上專案搭購Pixel 6或Pixel 6 Pro，再送Google Pixel Buds A-Series藍牙耳機。

台灣大哥大總經理林之晨表示，Pixel 6 與 Pixel 6 Pro的預購量比上一代Pixel 5多三倍，突顯該系列手機受到歡迎程度。

另外，Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕與「Google 智慧家庭通話」服務將於11月18日上市，其中，Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕搭配台灣大5G「好速成雙」專案，月付1599元，綁約24個月，專案價0元，再享5G行動上網吃到飽，以及1Gbps+WiFi6家用寬頻的超高速飆網組合。

林之晨表示，台灣大再次與Google攜手，電信獨家提供包括Pixel 6與Nest Hub的Google新品。台灣大連續第3年將Pixel新機帶給台灣用戶，滿足包括 Google粉絲在內，對Google原生體驗與極致人工智慧應用的渴望。

林之晨強調，在台灣大與Google密切合作、協力推動下，GoogleNest 系列智慧音箱，兩年來總銷量突破33萬台，在台達到3.7%家戶滲透率，幫助大家向智慧家庭跨出第一步，用科技「Open Possible」，為生活帶來的許多便利。

林之晨也同步宣布，與Google特別準備了另一項秘密研發多時的重磅功能 —「Google 智慧家庭通話」，用戶只要申辦一組台灣大070門號，綁定智慧音箱，即可將音箱升級為電話，隨時隨地透過 WiFi 與任何號碼進行通話，充分展現台灣大不斷追求服務精進，為用戶「Open Possible」的精神。

Google 硬體副總裁彭昱鈞表示，台灣大哥大連續三年成為Google 實體通路銷售夥伴，不論在銷售推廣或服務創新上，一直以來雙方致力於整合 AI 和軟體技術，打造突破性的硬體產品，而 Google 自研晶片系統 Tensor 的推出，除了是發展硬體事業核心願景的重要里程碑，也是高度參與研發的台灣團隊所交出的亮眼成績單。

彭昱鈞強調，隨著今年初 Google 在板橋的新辦公室啟用，Google期待在台灣建立更完善的軟硬體產業生態，未來也會與合作夥伴持續合作，將更多樣化的硬體產品和智慧服務帶到台灣。

Pixel 6與Pixel 6 Pro搭載Google自行研發的Tensor處理器，是Pixel系列有史以來速度最快、最智慧且最安全的手機，其優美外型、操作流暢度及強大的攝影功能，一發表就造成話題，林之晨透露，預購量是上一代Pixel 5的三倍，台灣大提供優惠購機專案，搭配5G 1399元資費，綁約48個月，Pixel 6 Pro (128G)就能0元帶回家，網路門市申辦1399元以上資費搭購Pixel 6 或Pixel 6 Pro，再送2000元momo幣，

台灣大也提供「全民舊機換新機」方案，門市回收Google Pixel 5最高可折抵10100元。11月底前到直營門市購買Pixel 6系列適用配件，享85折優惠，另外，達人手工包膜服務享全機包膜9折優惠，多款模料材質與圖騰供參觀選購。

購買 Pixel 6 或 Pixel 6 Pro，申辦且持續使用「新復原者預繳回饋專案」，除享原指定金額減免外，另加碼贈送一期電信帳單指定金額減免。 用戶到myfone購物購買Pixel 6或Pixel 6 Pro新機，享Pixel Buds A-Series 藍牙耳機、原廠30W旅充組或殼套保貼組加購優惠，舊機換新最高可額外獲得價值4540元的回饋。

10月31日前在myfone購物累積消費6600元，或在網路門市申辦任一5G專案，還有機會帶走Gogoro機車。