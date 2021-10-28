華新麗華28日提前開出11月份內外銷不銹鋼盤元產品價格，其中內銷價格部分，300系產品每公噸調漲3000元，400系產品每公噸調漲1000元；外銷價格部分，300系每公噸漲100美元，400系每公噸漲30美元。