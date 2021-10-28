華新麗華調漲11月不銹鋼盤元產品內外銷價格 11:382021/10/28 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新麗華28日提前開出11月份內外銷不銹鋼盤元產品價格，其中內銷價格部分，300系產品每公噸調漲3000元，400系產品每公噸調漲1000元；外銷價格部分，300系每公噸漲100美元，400系每公噸漲30美元。 聯電財報外資驚豔 上調獲利預期 中鋼、中鴻接單超預期 #華新麗華 #不銹鋼 #盤元 #內外銷 #每公噸調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三商美邦保戶子女寫生賽 報名開跑 04:102021/10/28 產業特刊 原料價飆 比亞迪電池傳調漲逾20％ 04:102021/10/28 全球財經 通膨烏雲罩頂 民眾信心嚴重悲觀 04:102021/10/28 財經焦點 富邦金槓龜機會又來了 抽中這檔現賺8萬…明最後1天 05:212021/10/28 財經 熱門股－大同 法人買超多方續攻 04:102021/10/28 證券．權證 聯電Q3獲利新高 Q4更優 04:102021/10/28 財經要聞 興櫃股王綠界 申請上櫃IPO 04:102021/10/28 證券．權證 宏佳騰三輪電動機車 搶進物流車隊 04:102021/10/28 產業特刊 《電子零件》台燿後市仍佳 外資重申買進、喊價152元 10:512021/10/28 財經 陸新增本土感染23＋11例 首場大型群聚教師資格考須持48小時內核酸證明 09:332021/10/28 兩岸 《半導體》華泰Q3獲利穩高檔 前3季登同期高 10:172021/10/28 財經 財經熱門新聞 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 狂！大咖買陽明暴賠2千萬不怕死 2天後再砸3億抄底長榮 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 扯！NCC砸700萬養「幽靈臉書」 他爆：平均按讚僅0.8次 - 財經 港口令被嗆「政治把戲」 拜登又出大招 航運業者要哭了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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