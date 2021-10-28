LINE Pay 28日公布最新業績數據，全台用戶數達980萬人，2021年交易量與交易金額大幅成長，前3季交易金額突破682億、成長超過9成。

LINE Pay最新統計，截至2021年9月底為止，LINE Pay用戶數達980萬人，支付據點超過32萬處。在用戶使用LINE Pay需求強勁下，累計今年前3季LINE Pay交易筆數超過1.46億筆，較去年同期成長超過7成，帶動交易金額超過682億，更較去年同期大幅成長超過9成。

另，用戶透過與LINE Pay合作的LINE POINTS點數回饋實體卡交易也持續成長，今年前3季交易筆數超過1億7000萬筆，交易金額達2134億，顯示LINE Pay已深入用戶的日常。

此外，為提供用戶穩定的支付功能，LINE PAY也同步新功能上線。LINE Pay於今年6月宣布「LINE Pay提供的綁定卡片支付服務」（LINE Pay綁卡付款）、一卡通公司提供的LINE Pay Money服務」（一卡通電子支付）將採分別驗證登入，該功能將於11/2正式上線，改版重點包括服務更穩定、頁面更直覺，用戶將可於LINE 11.19版本中體驗LINE Pay新功能。

這次推出的LINE 11.19版本將於11月2日針對安卓系統率先上線，iOS系統也將於隨後釋出，屆時都將透過LINE Pay錢包發送更新通知，即時提供用戶最新訊息。此外，配合此次更新，LINE錢包自10月27日起不再顯示一卡通電子支付餘額，而改以呈現活潑且更具功能性的圖示。