白宮和民主黨國會領袖爭分奪秒，力拚在總統拜登赴海外出席國際會議前，解決其龐大社會支出計畫揮之不去的爭議，儘管數名議員認為，今天結束前達成協議似乎是不可能的事。

法新社報導，美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）致函同僚，稱拜登的國內議程已「接近通過」，但一名關鍵溫和派參議員後來駁回向億萬富豪加稅，以協助支付1.5兆至2兆美元財政支出計畫的新提案，認為這項做法行不通。

拜登準備動身前往羅馬出席20國集團（G20）峰會和在格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候會議，他希望將「重建美好未來法案」（Build Back Better Act）順利通過，作為美國在對抗全球暖化和其他問題方面領先世界的證據。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴記者，拜登考慮今天稍後親訪國會山莊為同志們加油打氣，而白宮幕僚將「每小時」針對情勢發展進行評估。

裴洛西已要求國會議員至少在明天結束前，準備好攸關氣候變遷、兒童照護、學前教育和醫療保健的歷史性法案最終版本。

這項規模龐大的支出方案對計劃翻新全美道路、橋梁和寬頻網路的1.2兆美元基建法案至關重要，那是拜登希望在飛往羅馬前取得的另一項重大勝利。

這些法案息息相關，因為眾院的民主黨左翼進步派屢次警告，若沒看見「重建美好未來法案」的最終版本，就不會對參議院已通過的基建法案開綠燈。

路透社報導，國會民主黨人對藉由向富人加稅，以替拜登政府投資社會和氣候的預算案籌措財源意見分歧，目前還不清楚相關計畫能否獲得足夠支持成為法律。

參議院財務委員會主席魏登（Ron Wyden）今天稍早提出這個構想，但他的眾院同僚、歲計委員會主席尼爾（Richard Neal）認為，這個想法似乎過於復雜而難以成功。

曾迫使拜登縮減支出計畫的溫和派民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）也對相關提案抱持懷疑態度。

國會幕僚說，最新的富人稅提案是向持有至少10億美元資產者，或連續3年年所得至少1億美元者，對其股票和其他可交易資產的收益課徵23.8%的資本利得稅，而不是等到出售所持有的資產之後。依據這些標準，全美受影響的富豪約為700人。

莎琪說，拜登支持向億萬富豪加稅，「他期待與國會及魏登主席合作，確保收入最高的美國人支付公平份額」。