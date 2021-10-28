台北市長柯文哲28日赴北市議會進行專案報告，重申將編列28億預算自購第3劑新冠肺炎疫苗或口服藥，但多名議員質疑，市府都沒講明28億到底要買什麼，且北市聯合採購中心就曾寫明，不會代辦北市衛生局藥品的採購案，怒轟柯聲稱自購疫苗是場騙局，簡直是詐騙集團。

議員阮昭雄指出，柯文哲和衛福部長陳時中溝通過疫苗購買，若中央提供無虞，是否就認為28億就不一定要買疫苗，28億到底買什麼總是要讓議會知道，否則變成很大的「空白授權」。

議員簡舒培質疑，北市說買疫苗要開會討論，現在市府成立小組了嗎，柯回應「有啦」，簡繼續追問，北市都編了28億來議會 ，但從8月9日至今沒開過其他會，柯則說，「我們採購有流程，為了這個我還親自找陳時中談過」。

簡書培接著亮出市府公告的採購流程，首先8月要申請預算，接著擬定相關需求經費和招標文件，第三是10月時成立府級採購小組，第四是組成3人以上的工作小組，但以上都沒有做到，第五則是11月要函請北市工務局聯合採購發包中心代辦，意即28億的疫苗要由工務局來買。

柯文哲則解釋，北市的聯合採購中心是掛在工務局底下，市府採購都是從這處理，並說疫苗這案主要是該單位負責招標。

「市長，你詐騙集團哦？」簡舒培追問，110年度台北市政府聯合採購發包中心曾寫明，不代辦之採購項的第一項，就是台北市衛生局的藥品，大罵柯編28億說要買疫苗，並委託聯合採購中心協助發包，結果該單位不代辦的是藥品，但柯對此僅搖搖頭沒有多說。

議員梁文傑則質疑，疫苗不是一般物品，市府怎麼會依一般公務採購程序進行，北市衛生局大概知道做不到，所以交給聯合發包採購中心，過去疫苗幾乎都是委託中央團購，大批購買也能夠省錢，下個月就要審預算，不可能給市府空白授權。

柯文哲說，有可能就不買疫苗，疫苗以外還有藥物，但陳時中說藥物也有買，已經發函給衛福部，詢問疫苗購買時程、數量。