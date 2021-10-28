年底4大公投將登場，能源政策備受關注，民進黨北市議員吳沛憶28日質詢，台北市長柯文哲曾主張不蓋核四，因台灣若發生核災，將會滅國，那是否贊同觀塘液化天然氣接收站（第三接收站）比核四更科學且務實？柯說，最科學的方法是核二、三延役，讓再生能源趕快追上來，這是科學題目，是你們（指民進黨）搞成政治題目。

吳沛憶說，專家指出核四重啟鑰7＋N年，還要做環評，她知道柯在意2025年，台灣要面對整體能源政策問題，以現在方案根本蓋不出核四，整體台灣能源政策上，三接比核四更科學務實，同意嗎？

柯說，要辯論這專業題目，其實最科學的方法是核二、三不要一下停掉，讓再生能源追上來。

吳沛憶追問，難道繼續使用核二、三？超過30年沒安全疑慮？柯說，這些是專業題目，可延役，使照再重新申請，不過他現在看也是無解，不曉得怎辦。

吳沛憶問，核四距離北市太近，衝擊太大，這題不要變政治題目，認同嗎？柯說，這本來就是科學題目，是你們（指民進黨）搞成政治題目，算了，他不要再抱怨，延役可爭取時間，看再生能源追多快。