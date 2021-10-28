大陸央視新聞用戶端消息，大陸國新辦28日上午10時舉行新聞發布會，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文介紹世貿組織第八次對華貿易政策審議情況指出，這次審議有：接受審議次數多、成員提出的問題數量多、參與審議的部門多。

王受文指出，貿易政策審議是與談判、爭端解決機制並列的世貿組織三大功能之一。儘管目前談判和爭端解決機制兩大功能遇到了一些困難，而貿易政策審議功能還在正常運轉。中國對這三大功能都非常重視。審議機制在確保成員貿易政策透明度，促進多邊貿易體制平穩運行方面發揮著重要作用。

王受文說，自2001年加入世貿組織以來，中國高度重視貿易政策審議工作。每一次審議，都精心組織、全力準備。這充分證明了中國認真履行加入承諾，堅定維護多邊貿易體制的決心和行動。連同這次，他參加過四次審議，總體上世貿組織對中國貿易政策審議有以下幾個特點：

一是接受審議次數多。自2001年加入以來，中國共接受了9次過渡性審議和8次貿易政策審議，是接受審議次數最多的成員。美國自2001年以來一共接受9次審議，位居第二。

二是成員提出的問題數量多。其他成員對中方提出的問題屢創審議之最。比如此次，就收到了39個成員提出的2562個問題，比排名第二的美國多出一半。

三是中方參與審議的部門多。2002年，中方成立了貿易政策審議部際工作協調機制，由商務部牽頭、60多家部門參與，認真組織回應各成員提出的問題。

中方對本次審議高度重視。自9月29日至10月6日，中方共收到成員提出的2151個書面問題。組織了62個部門，加班加點，對這些問題進行了深入分析，全面瞭解了成員關注，嚴格按照世貿組織的時限要求，於19日審議會前提交了全部問題的書面答覆，中英文共計近40萬字。