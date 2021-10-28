39歲的房仲葉先生，白天在外跑業務來不及進廁所，往往半路就閃出尿，而54歲的公務員呂女士習慣憋尿，最近發現上廁所頻率變高，尿流又弱又慢，站起來時還不小心滴下。經醫師診斷，葉先生為膀胱過動症，而呂女士則是膀胱無力惹的禍。

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，頻尿或不受控的漏尿，可能是膀胱過動或膀胱無力造成。膀胱過動是指膀胱尚未儲存到生理正常容量，就開始傳遞神經訊號使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常地收縮；膀胱無力則是指膀胱的肌肉層逼尿肌功能低下，造成膀胱收縮力或收縮時間下降，以至膀胱無法排空或延遲排空。

張雲筑表示，台灣膀胱過動症盛行率約17-28％，女性略高於男性，症狀表現為日間排尿8次以上、夜間起床排尿2次以上、急尿感甚至急迫性尿失禁，常出現於尿路感染、尿路結石、停經後、攝護腺肥大、老化、糖尿病、神經病變等患者。

而膀胱無力患者女性約佔12-45％，70歲以上的男性盛行率甚至可以達到48％，症狀表現為排尿前需費力或等待、尿流細而慢或間斷解尿；膀胱長期無法有效排空，易導致頻尿、夜尿，甚至漏尿。長期憋尿容易造成膀胱彈性疲乏引起膀胱無力的問題，甚至併發泌尿道感染。而老化、糖尿病、攝護腺肥大、神經病變或受傷、接受過骨盆腔手術等也都可能導致膀胱無力。

張雲筑提醒民眾，不論是頻尿、急尿或漏尿，首先影響的是生活品質，長期坐視不管，可能併發反覆泌尿道感染、腎功能下降等問題。這些膀胱神經肌肉功能疾病需倚賴泌尿科醫師藉由尿液、影像、膀胱功能檢查逐一分析，釐清病因方能準確予以衛教的指導、用藥，安排物理治療或手術治療。