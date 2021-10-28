美國31歲好萊塢女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），近日因演出全新影集《史賓賽》再度受到眾人矚目。而穿搭風格一向十分大膽的她，近日出席洛杉磯首映會時，以一襲透視禮服性感出席，凹凸有致的好身材立即成為全場焦點。

克莉絲汀史都華近日出席位於洛杉磯舉辦的《史賓賽》電視影集首映會時，只見她身上穿著一件細肩帶黑色短版小背心，下半身則是搭配超透視的黑色蕾絲蛋糕裙，而當攝影燈光一照，她苦練多時的腹肌馬甲線立即乍現，加上長裙腰部透視的性感設計，使她火辣身材若隱若現十分性感。

不過網友卻對她粉紅色的妝容感到相當不解，看到媒體釋出的照片後紛紛留言「她現在的審美真是一言難盡」、「越來越欣賞不來了，怎辦」、「那是傳說中的腹肌人魚線嗎？」、「越來越男相了」、「這造型我真的不懂」、「她怎麼這麼喜歡這種髮型」；當然也有部分網友跳出來表示「我覺得不錯啊」、「這身材還是好的」、「好辣」。

另外，克莉絲汀史都華近日接受媒體採訪時，也意外透露對於自己所演出的作品看法同樣引起網友熱議。因為從8歲就出道演戲的她，至今累積大量影視作品，但克莉絲汀史都華卻認為在拍過的50部電影中，大概只有5部是她認為真正好看的電影，並舉例由法國名導奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）所執導的《私人採購》和《星光雲寂》，後者還讓她成為第一個拿到「凱撒獎」的美國女星，因此對她來說意義重大。

不過，克莉絲汀史都華也解釋，「這並不是代表其他作品很糟糕，而是有些拍攝過程並不有趣。因為即使你意識到這可能是部很糟糕的電影，你也必須堅持到最後」。