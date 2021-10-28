孫鵬、狄鶯獨子孫安佐，在美國鬧岀風波，返台之後除了重拾學業之外，還積極經營網紅、Youtuber新身分，甚至還開店、接拍電影，某次邀約表姊艾莉兒一同開箱，讓她就此一炮而紅，不過近來艾莉兒instagram原帳號被消失，讓她上網喊話請大家幫忙救帳號，不過擺上一張炸岀傲人UU的火辣照，讓網友們看的血脈賁張。

孫安佐表姊艾莉兒，擁有傲人魔鬼身材的她，被網友封為「國民表姊」，不過原instagram帳號近來卻無端被消失，原本裡面有著和奶奶的共同回憶，也因此歸零，讓她傷心好一陣子，隨後便再創一個新帳號，表示「沒關係就當重新開始向前看」，看來心情已經平復不少，接著放上一張染上粉色頭髮的火辣趴床照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

艾莉兒曬岀火辣趴床照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。（圖／艾莉兒 IG）

艾莉兒頂著一頭粉紅色長髮，全身只穿著白色內衣及內褲，不過卻刻意將這些部位霧化，更增添想像空間，接著只見她將一對傲人雙峰壓在床上，接著擠出一條大深溝，好身材讓人一覽無遺，尤其對著鏡頭擺出甜美微笑，更是擄獲不少粉絲的心，紛紛留言：「我的心已經被偷走了」、「身材真的太火辣了」、「絕對是史上最美的國民表姐」。

艾莉兒與狄鶯長相有幾分相似。（圖 / 艾莉兒IG）

孫安佐先前曬岀和表姊「艾莉兒」的合照，當時找來表姊開箱玩具，讓她知名度立刻翻漲，也有人意外發現她和姑姑狄鶯頗為相似，艾莉兒也曾曬出和狄鶯的合照，只見兩人外貌十分相似，連友人都驚呼「根本就是母女」。