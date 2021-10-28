民進黨中執會昨通過黨版修憲案，將送請立法院黨團依照立法院修憲程序啟動審議，民進黨立委范雲今召開修憲倡議記者會，呼籲朝野立委支持「降低修憲門檻、18歲公民權、人權清單」的憲改目標。

范雲表示，昨民進黨中執會已經通過民進黨版的修憲版，即將送至立法院黨團，目前已提出五個修憲草案，分別為降低修憲門檻、18歲公民權、增補人權清單、廢考監及增設國家人權委員和國家審計委員會、兒少不受一切形式身心暴力入憲。

范雲指出，修憲門檻過高，若不調整，任何修憲計畫都只是空談，目前修憲須交由公民複決，達965萬人投票同意才能通過，比蔡當選總統的817萬票高，在立院只要1／4立委杯葛就出不了立院大門，因此草案把國會提案門檻及公民複決門檻適度降低。

范雲表示，草案也增加公民連署提案可能性，且為避免有心人士開民主自由的倒車，特別設置防衛條款，明訂憲法修正不得變更民主共和國體制、有違人權保障；而為擴大民主參與，應修憲賦予年滿18歲的公民，選舉權及被選舉權。

台灣人權促進會專員廖欣宜強調，當前高不可攀的修憲門檻是讓台灣人對國家根本大法冷感的因素，國家不應訂定遙不可及的修憲門檻，政府終將脫節於委託其執政的人民，與憲政主義漸行漸遠。

人約盟召集人黃嵩立指出，在目前五權憲法的架構下，雖然已經有「監察院國家人權委員會」的設置，但是一年多以來其功能尚未發揮，應在憲法明文規定國家人權委員會的設置，使其作為一個三權之外、功能完全獨立的機關。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛表示，憲改應重視性別平等和相關條文，支持范雲提出的人權清單條文，期待憲法條文能更加明確界定性別平等原則的意涵，揭示所有因性別、性傾向及其他因素交織的歧視或不利益皆應被禁止。

范雲呼籲，這一次的憲改，最重要的還是凝聚朝野及社會各界共識，透過降低修憲門檻及公民權年齡限制，深化民主、擴大公民參與，才能打造出一部真正符合時代、保障人民權利的憲法。