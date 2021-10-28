去年底，澳洲公開倡議要求調查新冠肺炎起源與大陸處理疫情的方式，引發大陸當局不滿，兩國關係持續惡化，大陸對澳洲下達貿易禁令，包括大麥、葡萄酒、牛肉、棉花和煤炭等產品出口都受到衝擊，不過牛津經濟研究院最新統計數據卻顯示，今年澳洲對大陸的出口數據比去年同期成長27%，主要受進口大量鐵礦砂的影響。

CNBC報導，澳洲是少數對大陸呈現貿易順差的先進國家，截至8月的最新數據顯示，澳洲對大陸的出口額比去年同期成長27%，達到1350億美元（約新台幣3.7兆），此外，牛津經濟研究院的最新報告也指出，澳洲對大陸的出口數據一直保持得非常好。

然而細看數據卻也發現，澳洲對大陸的出口增加，主要來自鐵礦砂的需求暴增，除此之外的大部分產品都呈現下滑，顯示仍受到貿易禁令的衝擊，牛津首席經濟學家Sean Langcake表示，「大陸煉鋼需求大幅增加，才會出現這麼明顯的差異。」

Sean Langcake也點出，除鐵礦砂外，澳洲食品出口也是逆流而上，包括肉類或動物產品（牛奶、羊奶）等的出口量都持續攀高，「對澳洲而言，好消息是受制裁的產品能銷往其他國家，例如煤炭能出口給印度、韓國及日本等國。」

即使如此，Sean Langcake仍警告貿易戰所帶來的負面影響，「澳洲與大陸緊張的貿易關係，一直是觀察經濟前景中主要的下行風險，且隨著外交局勢加劇，大陸對澳洲部分產品的限制可能升級。」