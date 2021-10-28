台北市大安警分局偵查隊小隊長趙俊明，疑為求辦案績效，竟涉嫌「栽槍」給吳姓男子，還逼吳男改口供。此事後來被人PO網，趙的犯行因此曝光，台北地檢署偵結，28日依轉讓槍彈等罪起訴趙，並向法院求處重刑。

起訴指出，趙俊明2020年5月查獲董姓男子擁槍案，以協助減刑為條件，吸收董男成為線人，今年3月間，董男告知吳男想要買槍，趙竟表示可提供槍、彈，讓董男以8萬5000元價碼約吳男出來交易。

3月16日晚上，董男先將趙提供的改造手槍、6顆子彈放在吳男住處附近，確認吳男取走後，董男再聯絡吳男碰面確認，吳男不疑有他赴約，才一抵達現場，趙俊明就率隊上前逮捕吳男。

吳男到警局受訊時，被趙俊明威脅不能供出槍彈來源，同時又以協助減刑為由，威脅利誘吳男配合說出槍彈是向「鳳梨」購買。由於董男擔心被出賣，請朋友把他和趙的LINE對話PO上網，全案因此曝光。

檢察官認定趙俊明和董男共同犯轉讓具殺傷力槍枝罪，另竄改筆錄部分則涉偽造文書罪，依法將他起訴；另因趙堅不透露槍彈來源，態度不佳，且他身為調查犯罪的公務員，依法可加重其刑，遂請求法院從重量刑。