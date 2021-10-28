周四香港恆生指數開高走低，目前下跌0.26%，為25563.33點。國企股目前跌0.21%，為9075點。

恆生科技股指數上漲0.44%，為大盤帶來支撐。成分股漲跌互見，騰訊漲0.53%，中芯國際漲0.9%，快手漲0.38%，平安好醫生跌逾4%，舜宇光學和美團漲逾1%，汽車之家重挫近7%，阿里巴巴漲1.52%。

李寧折價8.1%發行新股增資，股價下挫7%。

美國10年指標公債殖利率回落，隔夜美國金融股應聲重挫，受此拖累，匯豐控股下跌近2%。

大宗商品價格下跌，上海期銅連跌8天，中國動力煤期貨連跌6天，期鋁連跌3天，螺紋鋼連跌兩天，相關概念股湧現沉重賣壓。

中鋁、俄鋁、宏橋等鋁業股，洛陽鉬業、紫金、江銅、五礦資源等銅礦股，中煤能源、兗煤、神華、伊泰煤炭等煤炭股全面重挫。

受國際原油價格大跌逾2%拖累，有「三桶油」之稱的中海油、中石油、中石化同步走跌。

此外，鞍鋼、馬鋼、重鋼、中國東方等鋼鐵股亦走弱。

不過，中國動力煤期貨再度下挫，激勵火力發電股走高，華能飆漲8.4%，華電、中國電力、大唐發電、華潤電力同步勁揚。