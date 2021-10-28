好市多開賣知名大牌刷毛外套，好看有便宜，讓不少婆媽暴動。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

好市多開賣知名大牌外套，引起網友熱議。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

近日天氣轉涼，不少民眾開始準備禦寒用品，一名網友去逛好市多，竟發現國際大牌的刷毛外套開賣了，內有刷毛、外防潑水，穿起來很好看，缺點是有些重，但整體CP值很高，每件不到1500元，讓不少網友暴動詢問哪裡可買，也有過來人分享這件外套穿起來很溫暖，騎車的時候穿也沒有問題。

一名網友昨天在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上發文表示，去逛好市多意外發現一件超好看的女款外套，仔細一看才發現是知名品牌「Tommy Hilfiger」出的，穿起來版型不錯，除了內裡有刷毛，外層還防潑水，價格又不貴，只要1499元，真的很不錯。

不少網友看了暴動狂問哪裡有賣，「高雄中華店有嗎」、「北屯店有賣嗎」、「請問中壢店會有嗎」、「我這邊都找不到，不知道有沒有人可以幫代購」、「請問你是哪家好市多買到的」、「新竹還有嗎？」

好市多開賣知名大牌的外套，也有男生版的，但裡面沒刷毛。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

許多購入此外套的網友大推，這款真的很不錯耶！而且現在價格蠻便宜的，穿起來的版型很好看，除了原PO分享的灰色之外，還有賣白色和軍綠色的，冬天穿真的很暖，騎摩托車穿也很溫暖。「冬天穿剛剛好」、「跨年穿感覺很暖」。

不過，也有網友補充說，這件外套的小缺點就是有點重，大家可以斟酌一下是否能接受，或是到好市多店裡面試穿看看。另外這款外套是女生版，旁邊也有販售男生版的類似款式，防風防潑水但內部沒刷毛，騎車還不錯，但價格好像稍微貴一點，要1675元。