為鞏固在電動車(EV)電池的領先地位，韓國業者的投資毫不手軟。28日又傳出，韓國電池廠SK Innovation將投資3000萬美元，給福特汽車在背後支持的全固態電池新創公司Solid Power。

客戶群包括有美國福特以及韓國現代等知名大車廠的SK Innovation，現在要投資的這家有先進電池技術的Solid Power，6月中旬時，有家美國SPAC(空頭支票公司)叫做Decarbonization Plus Acquisition Corp III，曾釋出合併提案。日後，這家兩家公司正式合併且重新包裝上市後，預估價值可達12億美元。

SK Innovation表示，Solid Power現在研發的電池一旦推出市面，不僅能量高且價格低，很符合長程電動車所需。9月時，SK Innovation也曾公開表示要投資5.1兆韓元，約44億美元在美國興建電池廠。

目前，因技術受限，固態電池尚未能完全走出實驗室，因此，要如何大規模量產以及商品化困難度不小。就拿固體電解質的製造來說就非常不容易，所以現在在價格上，也難跟鋰離子電池產品匹敵。

不過，韓國這家電池業者還是樂觀看待，希望2026年時能順利推出電池新產品。因為這種全固態電池可簡化電池模組，且大幅降低成本。