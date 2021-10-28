台中第二選區立委陳柏惟遭罷免，中選會將於3個月內辦理補選；總統蔡英文日前曾在臉書貼文表示，「但令我們有信心的是，這次投票中，我們還是看見許多年輕世代的朋友，用無比熱情與堅定的意志，想要維護自己的家園能夠有一席守護台灣的力量」。對此，資深媒體人李艷秋今(28日)表示，蔡總統臉書談話中，最讓人不寒而慄的就是上述那一段話，需要跟民眾解釋一下，妳如何「看見」去投票的年輕世代，都反罷免呢？妳的信心從何而來？

李艷秋指出，這段話蔡總統需要跟民眾解釋一下，妳如何「看見」去投票的年輕世代，都反罷免呢？妳的信心從何而來？所謂的「許多年輕世代」是多少人？妳是如何確定年輕人「用無比的熱情與堅定的意志」反罷免呢？「年輕世代要維護家園有一席守護台灣的力量」這個結論是怎麼來的呢？

李艷秋認為，蔡總統在看似輕描淡寫地語句中，不經意的透露這些訊息，像是「千穿萬穿，對年輕人的馬屁不能穿、狂讚年輕世代守護家園，暗指同意罷免的就是破壞家園的年老世代？這個總統不但沒有票票等值的民主概念，還順手製造世代對立、反罷免是為了維護『守護台灣的力量』，所以要罷掉陳柏惟的就是『出賣台灣的力量』？把紅帽子不著痕跡地就甩給了反對者」。

最後，李艷秋認為，該篇文章的用詞文青，語句婉約，但就是令人不由自主的不寒而慄啊。