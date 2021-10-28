行政院長蘇貞昌近期宣布軍公教人員明年加薪，民進黨立委江永昌今日於立院司法委員會質詢指出，有關於軍公教退休給付調整，軍、公、教的主管單位都不同，調整時如何一致，政府應該要思考此問題。

江永昌指出，現職軍公教的調薪，其相關法律依據是在《俸給法》、《公務人員加給給與辦法》、《軍公教待遇支給要點》或是「軍公教待遇審議委員會」討論等等，這些都是一整套的，最後決定時，軍公教調整幅度會一樣。

江永昌說，但若是軍公教人員退休給付要增加，因軍人主管單位是國防部、公務員是人事總處、教職人員是教育部，分3個小組在討論，雖然政府宣稱屆時會開聯席會議，但若各小組調整幅度不一，有約束力嗎？

銓敘部長周志宏回應「都會希望同步調整，幅度一致」，江永昌說「但有拘束力嗎？」事實上軍公教退休給與金的增加，是沒有共識可言的，而且所謂的共識也沒有法律前置。

周志宏表示，通常銓敘部在做前置作業時，若各小組都有共識，報方案上到行政院，若無共識，會想辦法盡量協調。江永昌說，那基本上效力大概跟民間的調解委員會差不多。

江永昌指出，現職的調整會一致，是因為都是依照俸給表，但退休給與的增加，若說都是用共識決，也不一定能拘束，而且報上去後考試院長或行政院長還能再做決定，所以軍公教事實上真能一致調整嗎，這就是問題。