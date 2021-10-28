一卡通公司28日表示，一卡通電子支付服務至8月，註冊用戶突破400萬戶，今年電子支付儲值更創新高，累積金額已超過560億元。因應金管會7月公告電子票證及電子支付二法合一，可辦理之金融業務範圍增廣，為了讓民眾更容易聚焦一卡通所提供的電子支付並理解與第三方支付的差異，以及提供用戶更穩定的系統服務，一卡通公司配合連加網路公司(LINE Pay)於今年6月宣布「分別驗證登入措施」，將進行服務更新。

由一卡通公司提供的「LINE Pay Money電子支付服務」(以下稱一卡通電子支付)屬金管會核准的電子支付業務，而由連加網路公司提供服務的「LINE Pay的綁定卡片支付服務」(以下稱LINE Pay綁卡付款服務)屬第三方支付，一卡通電子支付全新入口將配合LINE Pay改版，於11月2日正式上線，雙方用戶都將可於LINE 11.19版本中體驗支付新功能。

因應電子支付機構管理條例新法上路，一卡通強調，這次配合改版增加電子支付的全新入口，除了點選路徑調整更為聚焦外，一卡通的整體服務項目不變，LINE Pay Money用戶的帳號密碼也不變。同時，一卡通未來也會持續強化自身電子支付服務，推動台灣民眾體驗更多免接觸、無現金的電子支付服務，讓消費者、用戶與商戶都能更清楚體驗進步金融支付服務所帶來的便利與優點。

為擴大雙方各自用戶使用情境，讓服務更方便，系統更穩定，並更聚焦於一卡通電子支付服務，配合LINE Pay版本更新，將由「單一驗證」改為「分別驗證」，一卡通電子支付及LINE Pay綁卡付款服務將使用各自的登入驗證機制，本次改版包含以下重點：

一、電子支付服務更聚焦：配合電子支付機構管理條例新法7月上路，讓使用者更容易聚焦認知一卡通公司所提供的電子支付服務，在此次更新後的LINE Pay主頁，一卡通電子支付的相關服務，包含交易、儲值、乘車碼與各項生活繳費等電子支付服務，會整合在同一頁面上，希望透過服務集中，讓使用者可以更容易看到並直覺點選。而非屬一卡通電子支付的LINE Pay綁卡付款服務，則呈現於主頁其他部分，使LINE Pay主頁變得更簡潔、一目了然。

二、獨立的付款捷徑：為配合改版，一卡通將電子支付聚焦於同一版面外，同時，也可利用一卡通電子支付頁面下的「建立我的條碼捷徑」，讓一卡通的電子支付設立在桌面，用戶就可以一鍵點開，直覺使用一卡通電子支付的付款功能。

三、系統服務更穩定：改版後，將目前一卡通電子支付與LINE Pay共用的單一登入驗證制度，改為分別登入驗證，也就是說，一卡通電子支付與LINE Pay綁卡付款服務將使用各自的登入驗證機制，進一步提升服務穩定。

一卡通進一步說明，配合LINE Pay改版「一卡通電子支付」服務登入口也將更改至LINE Pay首頁，欲使用「LINE Pay Money服務」用戶，可以參考登入服務流程。另此次LINE 11.19版本將於11月2日針對安卓系統(AOS)率先上線，iOS更新版本也將於後續釋出，屆時都將透過LINE Pay錢包發送更新通知，即時提供用戶最新訊息。更新版本後相關QA，同時，更新之後，儲值金餘額顯示屬於一卡通電子支付業務，將改在LINE Pay服務主頁下的一卡通電子支付頁面顯示。原因是因為LINE Pay發現，多數用戶基於隱私考量，並不願意在錢包頁直接顯示電子支付的儲值金額，故LINE錢包決定不再顯示儲值金額。

配合本次LINE Pay改版，如有造成用戶不便之處，一卡通公司也祈請用戶諒解，後續朝更便利民眾使用的方向努力，規劃行銷回饋方案。一卡通公司強調，配合LINE Pay進行相關改版作業後，一卡通電子支付對於用戶及商戶的各項服務都維持不變，未來一卡通持續強化電子支付的服務，讓用戶更清楚一卡通電子支付所提供的金融支付服務的便利與體驗。一卡通公司也將持續傾聽用戶及商戶心聲，致力提供良好的支付體驗，也希望用戶及商戶能繼續給予支持及提供反饋意見。