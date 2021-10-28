閣揆蘇貞昌高度重視金融業的法遵及公司治理推展，尤其近半年來金融業的理財商品銷售爭議及糾紛頻傳，據指出，為此銀行公會在27日特別舉辦一場大型論壇，除了多家金融機構參與之外，九大公股行庫的董總更幾乎全體出席來參加，同時由財政部、金管會、法務部等三大部會首長共同出面，進行聚焦在公平待客、理財風控、企業誠信等三大面向的法遵金融論壇，意義可見一斑。

公股金融圈人士轉述，包括財長蘇建榮、法務部長蔡清祥，以及金管會主委黃天牧三大部會首長昨日都親自出面主持這場論壇，包括金管會副主委蕭翠玲與金融消費評議中心董事長林志潔，則各以「企業文化與誠信價值」，以及「從消費者主體性的建立論公平待客原則實踐」為題，發表專題演講。

緊接著則由台銀總經理許志文，出面主持聚焦在財富管理業務的專題座談。據指出，包括法務部廉政署長鄭銘謙、金管會檢察局長張子浩、金融評議中心董事長林志潔等人均參加與談，另一位學界代表則是台北大學會計系主任鄭桂蕙，主要檢視理財業務在推動時的風險控管，並訂出包括人事關懷、資訊科技、以及廉能法遵等三大主題進行討論。

公股金融圈人士對此指出，由三大部會大會師、九大公股行庫董座幾乎全體出席的一場閉門論壇，可說相當少見，由此可見政院對於近來金融圈出現的理財商品銷售導致的客訴糾紛高度重視；雖然近一年多來理財銷售爭議絕大部分都出現在民營銀行，但政院和財政部都希望公股行庫也能有所警惕且上緊發條，因此九大行庫董總幾乎27日全體出席這場大型金融論壇。