蘋果宣布，目前已經有50家大陸供應商加入蘋果的供應商清潔能源項目，比2020年增加倍餘，全球則有175家蘋果供應商將轉用可再生能源，為蘋果提供服務。

蘋果官網顯示，這將使蘋果與供應商將共計帶來超過9000兆瓦的清潔能源，每年可避免排放超過1800萬噸二氧化碳，相當於每年從路面減少400多萬輛汽車，加快實現2030年從供應鏈到產品生命週期中，完全實現碳中和的目標進展。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，每間公司都應該努力應對氣候變化，蘋果將與供應商和當地社區一起，示範綠色創新帶來各式各樣的機遇，並促進社會公平，然而時間是不可再生的資源，因此必須盡快採取行動，投入建設更環保、更公平的未來。

蘋果表示，目前在全球的生產運作中已實現碳中和，2030年底前，每一件售出的蘋果產品都將實現淨零環境影響。過去五年蘋果已將碳排放量減少40％。