壽險保單紓困貸款未來將年年可申請。保險局局長施瓊華28日在立法院財委會透露，壽險公會已確定未來將比照勞保紓困貸款，每年10月到12月可受理申請，利率應會與勞保紓困利率相當，但申請條件可能會比今年7月到9月的疫情紓困貸款再嚴格一些，即比照勞保紓困，主要針對「生活困難需要紓困」者。

壽險業從2021年7月1日到9月底辦理三年借款利率只要1.28％的保單紓困貸款，最後共有逾16萬人獲得貸款，核貸金額共142.67億元。

立委郭國文在財委會質詢時表示，每年年關時民眾最需要錢，年底應再要求壽險公司再辦一次保單紓困貸款，讓需要錢的民眾能利用自己的保單取得資金應急；同時郭國文建議，這次保單紓困貸款若三年期滿，利率不要馬上跳回4~7％，應比照勞保紓困貸款公告利率加計1.25％，即大約2％多的利率，以免保戶三年後負擔過重。

施瓊華表示，原本壽險公會就已談定，未來每年10到12月壽險公司都會受理保單紓困貸款的申請，針對經濟困難需要紓困的保戶，提供低利貸款，但今年因為疫情，才將開辦時間提早到7月到9月底，目前已10月，年底前是否來得及再開辦一次，必須再跟業者確認。

未來壽險公司每年10月到12月都會受理保單紓困貸款，但可申請者條件可能會限縮到經濟困難需紓困者，施瓊華說：「主要是救急」，有些保戶可能早年投保時經濟狀況仍佳，但現在經濟狀況不佳，需要動用保單貸款，就提供較低利率，原則上會比照勞保紓困貸款的利率。

目前勞保紓困貸款可申請的條件是「生活困難需要紓困」，且投保勞保15年以上未欠繳、沒有借過勞保紓困貸款或借過已還清。

施瓊華表示，保單紓困貸款亦會比照類條件，不像這次疫情紓困放寬認定，核貸率95％以上，各公司會去匡列額度、可借保單及保戶等；至於期滿的利率，則要再跟業者討論是否不會馬上跳回正常借款利率。