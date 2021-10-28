案1149沈姓泰國台商，擔心泰國疫情於今年5月2日返台，但竟持假的PCR檢測報告通關。但因體溫過高被攔下並於隔天確診，當時外界懷疑他確診才返台。檢方偵結，傳染病防治法部分難認有主觀不法犯意，依偽造文書起訴他。

檢方調查，沈男唯恐經商的泰國疫情蔓延，今年4月30日晚間，由親友訂購5月3日返國班機，但在5月1日在泰國PCR檢測時，他未待檢測結果出爐，又聽聞北柳府友人提及疫情越來越嚴重，他考量自身有高血壓、糖尿病、腎臟癌等。因此沈男把護照交給友人拍照後，隨即在當地製作假的檢測報告，並把班機改到5月2日，持假的陰性報告登機。

不過他抵達桃園機場疾管署檢疫站時，因體溫過高被攔下，他竟出示假的檢測報告，但沈男仍送往醫院檢查，並於5月3日確診，21日重症醫治後出院。

沈男坦承稱於登機前、檢疫站出示假的陰性報告。當時負責的楊姓護理師則說，若來自東南亞又發燒的旅客，需進行登革熱抽血快篩，因為他有陰性報告，沒想到他是確診者。

檢方認為，沈男篩檢卻不等到正式報告出爐，就迫不及待偽造不實報告，並提早返國固然可疑，但他堅持始終沒有不適症狀。楊姓護理師也說，他當時說沒有發燒，健康聲明也無異狀，也沒有一副早知道他發燒的樣子。楊也說，發燒吃退燒藥可以降體溫，藥效約6小時，就可以避開紅外線顯像儀，因此關鍵仍是要求旅客誠實申報。

檢方也說，疾管署覆函，無從憑論沈男返國前就知道自己確診或疑似確診。因此無積極證據證明，沈男已經知道確診才返台，以傳染病防治法難認有主觀不法犯意。且他偽造文書、違反傳染病防治法，屬於單一犯意，且有部分行為重疊，是觸犯數罪名的想像競合犯，因此不另為不起訴處分。