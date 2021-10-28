新北市推出5000換1萬、1000換2000與500換1000的加倍券振興活動，但三種登記熱度差很大，5000換1萬加倍券市府提供1萬名額，卻吸引47萬人次登記抽籤，500換1000加倍券提供20萬名額，卻只有10萬人登記，新北市議會民進黨團盼檢討，增加預算讓市民加倍有感，另也要加碼更多獎項吸引外縣市來新北消費。

今日總質詢由新北市議會民進黨團議員羅文崇、李倩萍、戴瑋姍、張錦豪、陳文治與無黨籍議員陳世榮聯合質詢。

羅文崇表示，新北加倍券限定新北市民，新北402萬人要搶這31萬份加倍券，中獎率只有7％真的很低，新北另推出消費登陸發票抽獎活動，平均每天登陸金額5000萬元，但是台中平均每天登陸2億，差了好幾倍。

羅文崇說，高雄發票登錄抽汽車、台中、台南送房子，相對來說，新北加碼程度，很難吸引外縣市來新北消費。

陳世榮則說，新北去年跟金門、屏東等地結盟推出OK旅遊，但今年卻沒看到相關合作，反倒是雲林、嘉義縣市市與台南推出區域結盟推動觀光，難道是去年成效不佳，今年不推？

陳文治也說，新北推出200多條旅遊路線，但除淡蘭古道比較熱門，剩下的詢問度好像不高，且新北OK旅遊網瀏覽人次低，市府應該重新檢討與重新整合規劃。

戴瑋姍也說，新北加倍券討論程度是6都倒數，聲量最低，登記倒數幾天，只有83萬人登記，參與度20％不到，其中500換1000不踴躍，既然預算都已經編列，可以挪到抽獎加碼，大家一起同樂。

張錦豪也指出，台中購物節每天在抽現金，北市熊好券找來桌球國手宣傳，台中還有謝金燕、楊勇緯，新北只看到市長開記者會，宣傳行銷程度似乎不太夠。

侯友宜強調，這次市府強調振興庶民經濟，讓受傷害最重的餐飲小吃、觀光旅宿業，透過小面額加倍券讓商家受惠，加倍券目前還沒登記到最後一天，陸陸續續進來登記，也歡迎大家可以參加500換1000的活動。

侯友宜也說，OK旅遊平台持續推動中，要回到常態生活，可能要半年以上，相關活動都會一波一波推出，不是只衝聲量，而是要創實質消費，希望把效果拉長，不要一開始大推卻後繼無力，新北會隨著疫情滾動檢討。