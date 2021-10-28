台中市政府第四分局大墩派出所日前19時許接獲報案，指有民眾稱受困在校園教室內，請求警方協助，大墩所警員柳彥竹與警員蘇怡誌接獲報案後，飛奔趕赴大新國小了解案情，與警衛大哥合力解救受困於教室內的楊姓老師，成功化解一場校園驚魂記。

警方指出， 大墩所警員柳彥竹與警員蘇怡誌，日前擔服18-20時巡邏勤務時，約19時20分接獲110報案，稱有位老師遭上鎖於大新國小4年3班教室內，柳員與蘇員立即前往大新國小查處，到場時天色已十分昏暗夜幕低垂，隱約看到一個人影往校門口走來，正好是校園內巡邏的警衛，員警便向警衛說明報案內容。

警方並會同警衛至3樓的4年3班教室查看，抵達教室前就聽到有人緊張地大喊「我在這裡!」，楊姓老師看到救兵來了，終於鬆了一口氣。楊女向警方稱自己是代課老師所以不熟悉校園環境，原本在教室忙著處理業務，聚精會神下忘了留意時間。

楊姓老師忙完準備回家時已過學校放學時間，走到樓梯口發現鐵門已上鎖無法下樓；想搭乘電梯下樓，又發現電梯已無法搭乘，楊女開始有些緊張害怕，故打電話至警衛室求救；很不幸地正巧警衛大哥前往校園巡邏，導致電話無人接聽，求救無門情急之下只好撥打110報警請警方協助，幸虧能冷靜地說明時間地點，讓警方能第一時間準確地到達救援地點。

校園警衛搔著頭說：「剛剛我正好在巡視校園，所以沒有接到警衛室的電話，真不好意思，還讓繁忙的警察先生跑一趟。」，楊姓老師也頻頻點頭向警方道謝，尷尬的笑著向警方表示不好意思因自己的疏忽，勞師動眾請你們來幫忙，還大大稱讚波麗士大人救援速度迅速、態度又親切。

大墩派出所長曾一峯呼籲，遇到緊急狀況，首先務必保持冷靜，撥通110後最重要的是簡要的敘述人、時、地、事、物，減少警方搜尋的時間，讓員警能更快更準確的處理報案內容。