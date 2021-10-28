雲林縣政府補助民間舉辦「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」，社會組銀牌獎得獎作品「紅衣大女孩」引起熱議，畫面是一名紅衣女性站在綠油油稻田的田埂，批評者構圖質感太簡單、空拍棒就能拍出。雲林縣計畫處長李明岳表示，本競賽共有3名專業評審，尊重評審結果。
「我愛雲林之美—空拍攝影大賽」吸引400張照片投稿，27日在臉書公布社會組、學生組各13張優勝作品，其中社會組銀牌獎「紅衣大女孩」引發爭議。
批評者意見大致是：看不出是雲林，高度不像空拍高度，構圖、質感簡單，推廣地標不明等。
雲林政府計畫處長李明岳表示，該處補助競賽獎金，共有3名專業評審參與，全部是外審，沒有公部門代表擔任評審，每一張作品的作者都不認識，全程都有錄影。
李明岳轉述一名評審的看法「我們有討論空拍精髓，線條、色彩為共識下去打分，坊間攝影師的爭論是地標，紅服女孩這拍法日本有人創作過，空拍不應以飛多高當評審的標準。」
李明岳表示，舉辦這次競賽的用意是近年無人機在使用範圍逐漸擴大創新，雲林縣氣候穩定，低空空域風速低，適合無人機飛行，特舉辦無人機高空攝影賽，捕捉雲林美景，探尋家鄉人文地理、創造雲林之美。
得獎作品將於11月6日起在雲林縣斗南鎮的青銀共生基地公開展出，供大眾欣賞雲林之美。
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