大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文28日在記者會說明10月20日和22日舉行的視訊「世貿組織（WTO）第八次對華貿易政策審議」成功舉行。65個WTO成員代表發言，積極評價包括：中國積極參與世貿組織工作；在國際抗疫合作中發揮的重要作用；給最不發達國家「雙免」待遇；主動降低關稅和壓減外資准入負面清單；「一帶一路」倡議促進相關國家貿易經濟合作方面具有巨大潛力。

中國代表團團長、商務部長王文濤部在主旨發言強調了三個方面，一是中國經過不懈奮鬥和努力，堅持改革開放政策，實現了經濟跨越式發展，為世界提供了巨大機遇，也為世界經濟發展作出突出貢獻；二是加入世貿組織20年來，中國嚴格遵守規則，認真履行承諾，是多邊貿易體制的堅定支持者、積極參與者和重要貢獻者；三是中國以實際行動支持國際抗疫合作。

王受文稱，此次審議會上，中方還詳細介紹了自2018年7月上次審議以來，中國經貿政策發展以及參與世貿組織工作情況。

王受文表示，此次審議，共有65個世貿組織成員代表在會上發言，成員對中國的積極評價體現在以下幾個方面：

一是肯定中方積極參與世貿組織工作，認真履行加入承諾，積極參與漁業補貼談判，積極引領投資便利化談判，建設性參與電子商務談判。

二是高度評價中國在國際抗疫合作中發揮的重要作用，讚賞中方支援世貿組織早日就新冠肺炎疫苗智慧財產權豁免作出決定。

三是感謝中國給最不發達國家「雙免」待遇，幫助其他開發中成員和最不發達國家融入多邊貿易體制。

四是充分肯定中方主動降低關稅和壓減外資准入負面清單，不斷擴大市場准入，積極推動貿易投資自由化便利化，為各成員提供廣闊市場。

五是積極評價「一帶一路」倡議在促進相關國家貿易經濟合作方面具有巨大潛力，為合作夥伴帶來更多發展機遇。

王受文表示，審議會議是一個很好的溝通和交流的平合，成員可以在此坦誠交流。此次審議會上，成員對中國經貿政策也提出了一些關注，比如「一帶一路」倡議、透明度、智慧財產權保護、政府採購、國有企業、產能過剩、雙循環、貿易順差等，通過現場發言和書面答覆形式對這些關注進行瞭解釋和澄清，幫助成員瞭解中方有關政策。中方在會上還表示，成員如果還有其他問題，中方願意與其展開進一步交流。