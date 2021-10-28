新北市瑞芳青雲殿近年積極推動藝文活動，發展生態園區，並創立鼓樂團，成為遊客造訪熱點，而知名表驗藝術團體優人神鼓劇場前年因火燒付之一炬，瑞芳青雲殿得知後也立即捐贈訂製帳篷，提供給劇團棲身排練之處，為了感謝廟方、新北市府協助，優人神鼓近期特別到青雲殿廟埕進行擊鼓舞步表演，敬謝神農大帝。

瑞芳青雲殿主祀神農大帝，除了供信徒參拜外，廟方近年努力朝藝術殿堂、生態保育目標發展，不僅在整座山頭努力復育植物，也邀請木雕、石雕、景泰藍等藝術家將作品擺設在宮廟殿堂，打造藝術欣賞空間，吸引無數遊客造訪。

民政局長柯慶忠表示，青雲殿是北臺灣神農大帝信仰重鎮，也是青春山海線上美麗景點，在廟埕及6樓凌霄寶殿可遠眺瑞芳、金山、野柳山林海岸美景，廟宇旁的生態步道也成為戶外教學優良場域，近年廟方積極推動藝文活動，讓廟埕變成劇場、展場，還成立神農鼓樂團，凝聚在地民眾、發揮宗教觀光魅力。

青雲殿主委黃佳玲表示，瑞芳青雲殿建廟58年，大殿內的神農大帝開基老祖，已有170多年歷史，周邊超過12甲面積的山林生態保育設有賞鳥、賞景生態步道，大冠鷲、黑鳶、戴勝、台灣藍鵲、大彎嘴、五色鳥等鳥類隨處可見，成為生態攝影師朝聖景點。

黃佳玲說，廟宇內還有許多藝術作品，像是凌霄寶殿青龍、白虎、朱雀、玄武四聖獸的木雕都是出自於知名大師陳義郎之手，廟內還有各式以忠孝節義為主題的石雕，以及與台大創新學院合作的繪畫和音樂創作。

青雲殿前年得知優人神鼓劇場受祝融侵襲後，特別訂製帳篷，提供劇團暫時棲身排練的地方；優人神鼓劇團藝術總監黃誌群表示，劇團這2年受青雲殿照顧，心懷感恩，每年神農大帝壽誕、成道日或年節活動，劇團都會用齣敬天謝地的儀式演出謝神，未來優人神鼓也會繼續廟埕劇場，感謝廟方的協助，而劇團4日起也開始拍攝《依山而行》紀錄片，全體團員也從十三層遺址開始繞行水金九觀光路線，展開對大地與大山的感恩行旅。