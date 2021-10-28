中華建築金石獎活動委員會27日晚間舉行第29屆金石獎頒獎典禮，台中市政府建設局以「台中國際會展中心」、「台中綠美圖新建工程」及「台中市公93水環境教育園區活化工程」榮獲規劃組金石獎，另「台中市動物之家后里園區改建工程」榮獲施工組金石獎，其中綠美圖及動物之家后里園區更獲首獎殊榮。市長盧秀燕堅持用最高標把關公共工程，透過精進各項市政建設，提供市民更優質的公共環境與生活空間，讓台中成為更具競爭力的城市。

金石獎昨日頒獎典禮上，由行政院公共工程委員會副主委顏久榮頒發，金石首獎則由副總統賴清德頒發。建設局長陳大田表示，金石獎為台灣建築界歷史最悠久、具指標性的專業競賽獎項，這次獲獎感謝評審肯定，也謝謝同仁及廠商共同為優質公共工程奠基；這次除獲4座金石獎殊榮，其中「台中市動物之家后里園區改建工程」更是施工組金石首獎，「台中綠美圖新建工程」也是規劃設計類金石首獎。

建設局指出，「台中國際會展中心」自108年3月開工、預計112年5月主體完工，二期工程預計113年完工，預計於114年啟用。施工團隊秉持廉能透明與資訊公開精神，建立專屬網站並落實施工品質及職業安全衛生作業，打造零災害工作環境，目前已獲台中市政府「廉能透明獎優選」、「金安心工程優勝級」，將爭取行政院「公共工程金質獎」及「金安獎」。

「台中綠美圖」於108年9月開工、預計111年完成主體工程，為普立茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛在台灣的首件建築作品，為確保工程品質符合原設計理念及國際水準，工程團隊透過建築資訊模型(BIM)滾動式修正施工細節，目前工程進行鋼構吊裝作業，以取得「三金」建築為目標，為市民打造公園中的圖書館、森林中的美術館。

建設局說，「公93水環境教育園區」為黎新公園，位於台中市南屯區，透過工程的設計與整合，導入台中美樂地計畫精神，並以「與水共生」為發想，建構具友善、包容、安全、韌性及永續的都市防災公園，結合社區參與、在地圖書館資源，讓市民擁有「水、綠、動」的舒適休閒空間；更利用舊有水資源中心設備，導入水環境教育主題設施，讓大小朋友在遊憩過程中了解污水處理廠早期氧化渠道的地方紋理，並用趣味的方式認識水循環知識，達到環保、節能減碳、資源永續及教育的功能。

「台中市動物之家后里園區」位於后里區，是促成毛小孩福址的標竿建築，創造連動物都能幸福居住的「宜居城市」，具特色的建築體也成為后里新地標，串聯周邊后豐鐵馬道、后里糖廠、泰安鐵道、后里馬場等休憩資源，以及后里環保公園、花田綠廊等地，促進在地經濟效益。