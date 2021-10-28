聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）即將在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場，國際智庫發表一項有關二氧化碳排放的歷史調查顯示，巴西是世界第四大污染國。

根據英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，國際智庫Carbon Brief參考1850年至2021年石化燃料燃燒、土地利用變化、水泥生產和森林砍伐的排放數據顯示，巴西在全球排放量排名中，位居第四；前三名為美國、中國和俄羅斯。

報導指出，在即將召開的COP26會議中，預計巴西將成為受壓力最大的國家之一；因為在巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政的頭三年裡，亞馬遜地區的森林砍伐和焚燒大幅增加。

國際智庫Carbon Brief發表的調查示，自1850年以來，人類活動造成2.5萬億噸二氧化碳排放到大氣中，美國佔總排放量的20%，中國11%，俄羅斯7%，巴西5%，印尼4%。

其中，從1950年開始，巴西和印尼森林砍伐加速，導致碳排放量顯著增加，超過85%與森林砍伐和牲畜用地有關。

報導稱，儘管巴西政府官員一再強調，巴西不是主要污染國，嚴格的氣候控制目標要求應該針對富裕國家。

不過，巴西將在COP26會議中承諾，到2025年減少37%的排放量，到2030年減少43%，到2050年實現碳中和，即當排放量減少到最低，其餘部分透過重新造林，以吸收大氣中的二氧化碳或碳捕獲技術來進行補償。

COP26會議將討論各國控制氣候變化的責任，窮國和發展中國家應要求富國提供更多補償，並強調富國未能兌現每年為減緩氣候變化行動貢獻1000億美元的承諾。

另一方面，美國、英國和歐盟則試圖從巴西、俄羅斯、中國和印度等新興大國獲得更多的承諾，以控制森林砍伐和減少碳排放。

報導指出，在富裕國家和發展中國家之間的這場角力中，每個國家對全球暖化的責任，預測將透過這些國家當前和歷史排放量等方式來予以衡量。（編輯：高照芬）1101028