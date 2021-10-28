大陸國家發展改革委微信公號28日消息，大陸國家發展改革委價格司27日連續召開會議，邀請經濟、法律方面專家，以及部分煤炭、電力行業協會和企業，專題研究如何界定煤炭企業哄抬價格、牟取暴利的判斷標準。

會議聽取了相關行業協會和企業近年來煤炭生產經營情況彙報，集中討論了促進煤炭行業與下游電力等產業協調可持續發展應保持的合理價格區間和利潤率水準，著重研究了認定煤炭企業哄抬價格、牟取暴利的具體認定標準和方法。

會議聽取了中國煤炭工業協會和部分重點煤炭生產企業關於當前煤炭市場和價格有關情況，並結合前期組織開展的煤炭生產成本調查，重點討論了對煤炭價格進行干預的相關措施，包括干預範圍、干預方式、價格水準、實施時間，以及保障措施等具體問題。

大陸國家發展改革委指出，將密切關注煤炭市場和價格變化情況，結合有關方面意見建議，進一步研究完善價格干預措施。