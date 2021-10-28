俗話說近朱者赤，近墨者黑，雖然一個人的本性由自己決定，但朋友也會對自身產生一定影響。運勢命理網站《靈匣網》指出，處女座、巨蟹座、水瓶座、射手座、白羊座的人很聰明卻非常單純，是值得結交的朋友。

▍處女座

處女座的守護星是水星，水星代表智慧，賦予了處女座敏捷的思維、清晰的洞察力，讓他們遇到問題的時候可以很快找到解決方法。聰明的處女座針對的是事情而不是人，這就體現了處女座單純的一面，雖然喜歡碎碎念，忍不住吐槽自己看不順眼的事，但計較的只是事情的發展方向。處女座確實沒那么容易相處，但處女座不會有傷害別人的心機。

▍巨蟹座

巨蟹座軟弱溫柔，不喜歡把自己聰明的一面表現出來，低調的巨蟹座甚至有可能隱藏自己的智慧，來防備外界的傷害。巨蟹座有超強的感知力，心思很縝密，總是會關注別人沒有關注到的細節，從細節入手而能夠把問題處理的很好，但巨蟹座不會把心裡的心思用在傷害別人上。善良的巨蟹能很好的感知到周遭人的情緒，連別人的情緒都不願意打擾，又怎么可能會耍心機陷害人呢？

▍水瓶座

水瓶座可說是超級聰明的星座，水瓶座的聰明體現在不按常理出牌，卻總能出奇制勝上。水瓶座有獨立思考的能力，不會人云亦云，不受到外界的影響，一件事情擺在水瓶座面前，水瓶座喜歡徹底的剖析，認真的尋找真相。這種專注的精神使水瓶座更加單純，因為所有的心思都用在了解決問題上，根本不可能用來對付別人。另一方面是因為水瓶座很看重友誼，對待朋友極為真誠，完全不耍心計。

▍射手座

射手座大大咧咧，內心卻有遠大的目標，射手座的守護星是木星，讓射手座有聰明的頭腦以及快速學習的能力，因為射手座比較喜歡走捷徑，總是能很快的找到解決問題的方法，而且處理的方式非常簡單，不需要消耗太多的精力和時間。但射手座不喜歡把自己的聰明用在對待人際關系上，在處理人際問題的時候，射手座單純的就像孩子，而且很有正義感。

▍牡羊座

牡羊座心直口快、坦誠勇敢。牡羊座位於黃道十二宮中的第一宮，凡事都想爭第一，也確實有這樣的實力，無論是能力、精力還是頭腦，都不輸給其他星座，屬於有勇有謀的類型。但牡羊座過分單純，比較容易受傷，好在牡羊座很樂觀，受了傷也能積極的面對未來，幾乎不會一蹶不振。所以牡羊座是一個既聰明又單純，而且能源源不斷散發正能量的星座，絕對是值得結交的朋友。