台南「路平專案」拚進校園！台南市教育局盤點全市國中小學校園通道鋪面，共196校有改善路平需求，分3年編列校園通道鋪面路平改善經費共4960萬元，全面提升學生校園通行安全，今年核定70校1770萬元，各校目前陸續完工中，師生、家長對於學校老舊道路鋪面煥然一新「超有感」！

教育局長鄭新輝表示，校園通道鋪面因人員及車輛頻繁使用多所損壞，除路面高低差容易造成師生民眾跌倒受傷外，鋪面排水不良，對於汛期災防安全亦有疑慮，在市長黃偉哲大力支持下，110年度至112年度分年編列校園通道鋪面路平改善經費共計4960萬元，110年度已核定新山國小等70校，111年度、112年度將於該預算年度核定學校接續執行。

台南市路平專案前進校園，提升學生校園通行安全。（曹婷婷攝）

目前已有多校整修完成，如口埤實小校園連鎖磚步道原本因低窪積水嚴重，以碎石步道墊高後，改善積水也增加鋪面透水性；那拔國小球場旁原為沙塵漫布，鋪設柏油及部分碎石道，減少沙塵、增加耐壓及透水效能；海東國小跑道旁空地因樹根破壞，連鎖磚高低差，修繕後，降低學生絆倒情形。土城國小跑道旁原為水泥鋪面，表層破損龜裂，地坪拆除後改種植草皮，增加透水率，也提升環境綠美化。

口埤實小校園連鎖磚步道以碎石步道墊高後，改善積水問題，也增加鋪面透水性。（台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真）

教育局指出，學校施工時，整體考量通道使用情形擇定鋪面材質，如為車輛通行道路，採用耐輪胎扭轉輾壓的材質，減少日後鋪面損壞維修頻率；如有積水問題，則選用具有滲透水功能之材質。目前老舊鋪面修繕完畢後，大幅改善高低差、減少沙塵飛揚、加強透水排水，提升校園通行安全及排水功能，打造會透水呼吸的校園新鋪面。