台北國際旅展11月5日登場，老爺酒店集團線上旅展提前於11月1日中午12時開賣，推出熱銷的10家飯店「聯合通用券」、全新「一個人旅行券」及「指定飯店限定券」等三大重點商品，其中開放老爺聯合住宿券也能到老爺關西球場打球，住飯店、打高爾夫一券通用，首開國內飯店業先例。

老爺旅展票券適用據點多、用法最靈活，線上旅展單筆滿1萬元可抽頂級套房住宿券，滿2萬再抽最高獨得20張聯合住宿券大獎，獎品總價值高達125萬元。住宿、餐飲禮券一次買齊，「不出國、宅台灣」照樣玩出豐富精采的國旅假期。

老爺酒店集團「2999元聯合住宿券」及「1680元聯合餐飲券」可於全台老爺使用，是每檔旅展必買的熱門商品。聯合住宿券優惠效期長達1年半，持1至4張除了可選擇於10家飯店，今年首次新增適用於「老爺關西高爾夫球場」打球，憑1至3張住宿券可享「老爺關西高爾夫球場」2至4人果嶺費，最低折扣約5折。

明年4月底前持1張住宿券到老爺會館雙館，加碼享住2間或連住2晚。溫泉季來臨，礁溪老爺另推4張券可入住「三人和式山景套房」一泊二食的限期優惠。老爺住宿券多元靈活的使用方式，搭配線上滿20張送2張、滿30張送3張的優惠折扣，適合親朋好友一起團購省荷包。

熱銷榜第二的「老爺聯合餐飲券」，通用於老爺飯店13家餐廳，線上旅展享買10送1、買20送2，以此類推。無論是異國料理、精緻法菜或國人最愛的吃到飽，推薦公司福委會購券、企業送禮或揪團自用。

近兩年的疫情改變了國人出遊型態，「心靈療癒」、「單人旅行」成為時下旅遊關鍵字，看好「獨旅」市場興起，礁溪、知本及北投三大溫泉飯店聯手推出全新商品「一個人旅行券」，每張7500元可任選北投、礁溪或知本老爺單人一泊二食，輕盈價享受一個人的頂級溫泉假期。