惠文高中體育班宿舍暨國際學舍有五層樓，提供體育班學生住宿、運動等使用。（陳世宗攝）

惠文高中長年扎根基層足球，屢屢在全國足球聯賽上獲得佳績，今年女足聯賽封后，但因學校沒宿舍，使得外地選手必須分散外宿，增加負擔也造成訓練管理問題；四年前立委張廖萬堅向校長王沛清提議籌設，隨邀集教育部國教署與市府教育局共同會勘，爭取2760萬新建體育班宿舍暨國際學舍，28日上午在惠文高中熱鬧舉行揭牌啟用典禮。

校長王沛清表示，立委張廖萬堅是國際學舍的「始作俑者」，四年前向他提議籌建，他即著手計劃，幾番波折，終於可以有限經費，完成台中市首座的高中國際學舍。

立委張廖萬堅説，惠文高中是一所充滿活力與國際氛圍的學校，校內體育班選手表現優異，但因學校沒有宿舍，許多體育班外地學生必須在外租屋，因為分散住宿受到時間與空間的限制，影響學習與運動成效；且惠文高中積極推動國際教育理念，時常舉辦國際交流活動，卻無足夠空間提供國內外學生住宿交流。

張廖萬堅指出，106年間經校長提出興建計劃後，邀集教育部國教署與教育局辦理會勘，成功爭取2000萬經費新建體育班宿舍暨國際學舍，但興建過程因國際建材成本飛漲，加上原址地底有廢棄物清除問題，以及內部裝潢設備軟硬體等造成經費不足。乃透過市議員張耀中協調市府以重劃基金配合支持，協助惠文高中向中央追加760萬補助經費，另外、一向支持足球運動大力卜企業更贊助200萬元做為內部空調裝潢經費，終於排除萬難，終於在今天順利完工啟用。

代表市長盧秀燕出席的令弧榮達副市長致詞時盛讃惠文高中校長王沛清說，過去台中的學生去海外交流，現在台中市也擁有了完善設備的國際校舍可以邀請他們來台中，同時要感謝萬堅立委協助爭取經費興建。

王沛清表示，今逢20周年校慶，體育班宿舍暨國際學舍歷經四年的規劃及施工，期間歷經建材成本漲價，追加工程結構調整費用，施工過程中意外挖掘到營業廢棄物，且需配合消防法等相關法規做調整導致進度延宕，興建過程一波三折，再次感謝萬堅立委偕同國教署、市府教育局及南屯四位議員為惠文高中奔走解決，以及家長會長粘肇紘也贊助整棟學舍的窗簾。這是學校創校20週年最棒的生日禮物。

校方強調，體育班宿舍暨國際學舍有五層樓，一樓規劃學生閱讀區及餐廳，二、三樓規劃通鋪共計4間，供體育班學生住宿使用；四、五樓規劃四人套房12間，供國際交流使用，整棟學舍建築共可提供112個床位。新建築的落成解決了學校兩大問題，一是體育班學生住宿問題，二是國外來的實習老師、台中市各級學校姊妹校師生或是國際交流活動以及模擬聯合國參與學生的住宿問題，都將獲得解決。