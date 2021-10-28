雙溪區虎豹潭6死意外，喚醒民眾山林、水域安全意識，新北市議員李倩萍、陳世榮今日總質詢，呼籲市府除加強水域安全教育，相關危險地點是否能有多一點規範，如危險區域事先申請，或是加強公告。新北市長侯友宜表示，預計12月底前要求公安小組盤點管制區域、經濟發展局清查相關公司行號、觀光旅遊局列出不適合旅遊路徑，申請制都會是討論方向，避免憾事再發生。

李倩萍說，事件過後，市長說要加強水域安全教育，教育要做，但也要提高保障，這類自然體驗營隊都是在臉書攬客，怎麼讓民眾預先知道這樣的團隊具備把民眾安全帶出門也安全帶回家的能力。

侯友宜說，新北市在事件過後，新北市相關營業公司約有169家，已清查140餘家暫時無違規情事，這件事他非常傷痛，爸媽都是好意帶孩子親近山林。

侯友宜說，將請消防局與公安小組，盤點經常發生危險的區域，除了告示外，未來是不要採取嚴格申請制，都會是市府思考的方向，年底前就會訂定出相關規範。

陳世榮建議應該採取訂定自治條例方式進行，侯友宜表示會全面檢討，有必要就會送。