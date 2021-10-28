不鏽鋼盤元廠華新率先開出11月內銷盤價為連七個月漲價，本次再漲每公噸3000元；不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)也即將開出新盤價，可望也是開高盤；隨著不鏽鋼價續漲，支撐相關廠商後續業績穩健發展。

華新10月盤價僅反應原物料成本壓力，漲幅較另一大廠燁聯(9957)小；華新10月主力商品300系、316系每噸調漲3000元，較燁聯內銷304系列熱、冷軋鋼板捲產品每噸大漲7000元相對漲幅小。

本月主要成本鎳價續揚，華新麗華11月內銷盤元價格每公噸再漲3000元，預計不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)11月盤價亦將再開高盤。受中國能耗雙控限電限產影響，燁聯10月整體漲幅高於市場預期，隨著鎳價續揚加上華新盤元產品再開漲，預期燁聯11月也將再開漲。

上游燁聯(9957)、唐榮(2035)今年以來不斷調升不鏽鋼價，市場終端需求平穩，沒有追漲力道出現，使得下游轉嫁壓力漸增。但整體而言，受惠鋼價走揚、銷量穩健，不鏽鋼加工廠彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等第四季營收、毛利率表現仍可望撐於高檔，全年將交出好成績。

燁聯10月內銷304系熱、冷軋鋼板及鋼捲每公噸大漲7000元，430系列每噸漲4000元；外銷部份，304系列每噸漲200~250美元，430系列每噸漲50~100美元，整體漲幅高過市場預期。