環球音樂集團(UMG)周三公布了第三季核心利益增加21%。UMG是許多大明星歌手的幕後唱片公司，目前公司在串流媒體和社群媒體平台的收入不斷增加，推升了上季業績表現。

環球音樂在九月從母公司維望迪(Vivendi)獨立分拆和於荷蘭股市上市後，首次以獨立上市公司身分公布財報，第三季調整後息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)為4.61億歐元(約5.35億美元)，優於去年同期的3.82億歐元。

環球音樂擁有如Lady Gaga等知名歌手，執行長Lucian Grainge指出，該業績顯示公司旗下藝人的優勢和多樣性，並指出過去幾個月與南韓團體防彈少年(BTS)、印度嘻哈歌手Badshah和德國歌手Helene Fischer的簽約合作，並與Aerosmith和瑞典ABBA達成創作協議。

UMG一直押注於串流音樂的熱潮，過去幾年也藉此助攻了營收和獲利增長。環球音樂從Spotify、抖音、Youtube、Instagram等平台獲取收入，但是在傳統音樂產業要與華納和Sony音樂相競爭，還有很多路要走。

環球音樂上季度營收增加16%，來到21.5億歐元，主要是唱片錄音、發行和商品收入的增加。

環球音樂也預期全年營收成長超過10%，調整後EBITDA成長超過20%。