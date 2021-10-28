為了提升台灣電動自行車產業地位，有效擴大自身優勢，「台灣電動智能自行車協會」(TSEBA)今(28日)舉行成立大會暨第一屆第一次理監事聯席會，會中並推威剛(3260)董事長陳立白擔任第一屆理事長。

台灣電動智能自行車協會盼能結合台灣產、官、學資源，以節能減碳環保愛地球的科技實力聯手將台灣的電動(輔助)自行車產業推向世界的領先位置。

今日大會除了有多家自行車業者代表與資通訊產業代表，亦邀集財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心(CHC)、車輛工程與智慧交通領域之學者專家與會，盼凝聚各界之力，協助相關設備暨零組件廠商交流，共同打造產業共好平台，讓相關供應鏈廠商可藉由平台整合的製造、通路、資本等相關資源同步茁壯。

今日成立大會邀請產業界與學界貴賓共襄盛舉，就協會未來規劃與發展方向進行商討，並選出第一屆理、監事。分別由技嘉科技董事長葉培城、詠貿國際亞太區總裁汪文傑任副理事長，常務監事由威潤科技董事長吳柏慶擔任，並經眾理事互相推舉，由威剛科技董事長陳立白擔任第一屆理事長，於協會成立初期任重要推手。

第一屆理事長陳立白表示，台灣素來有「自行車王國」美名，更有資通訊產業的技術領先優勢，當電動(輔助)自行車已於歐、美、日等地風行，台灣作為重要的自行車出口國，卻未有效結合自身優勢，將此產業鏈更加發揚光大，甚為可惜。期望經由成立協會，整合台灣產、官、學界的優勢與資源，協助海內外技術交流及市場擴展，將台灣電動自行車產業推上全球領先地位，並為地球環境永續盡一份心力。