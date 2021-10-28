台灣大(3045)三度攜Google，全新智慧型手機Pixel 6與Pixel 6 Pro正式開賣，台灣大總經理林之晨預估，本次兩款新機是很大的躍進，目前預購較前一代已經多出3倍之多。

台灣大今日舉辦線上記者會，宣布正式開賣Google全新智慧型手機Pixel 6與Pixel 6 Pro，林之晨指出，本次Pixel 6與Pixel 6 Pro是很大的躍進，目前看到預購量已經比起前一代多出三倍，故樂觀看好Pixel 6的銷售。

林之晨指出，5G銷售到目前，選擇搭配1399元資費的用戶居多，而加值服務中，成長率最快是雲端遊戲服務，除基數較小外，居家遊戲需求也較高，另外，疫情之後，好速成雙上線量有三到四成的成長。

除智慧型手機外，台灣大銷售Google Nest系列智慧音箱兩年來，總銷量突破33萬台，在台達到3.7%家戶滲透率，而今年與 Google更推出「Google 智慧家庭通話」，用戶申辦一組台灣大070門號，綁定智慧音箱，即可將音箱升級為電話，隨時隨地透過 WiFi與任何號碼進行通話。林之晨表示，因為疫情期間很多人透過音箱搜尋美食，預估智慧音箱會持續成長，目前每年2~3%成長，預估三年後滲透率會有10%，其中，撥打電話的應用程式也會持續成長。

台灣大已經連續第3年銷售Pixel手機，今年Pixel 6與Pixel 6 Pro搭載Google自行研發的Tensor處理器，Google硬體副總裁彭昱鈞表示，Google致力於整合AI和軟體技術，打造突破性的硬體產品，而 Google自研晶片系統Tensor的推出，除了是我們發展硬體事業核心願景的重要里程碑，也是高度參與研發的台灣團隊所交出的亮眼成績單，不僅如此，隨著今年初Google在板橋的新辦公室啟用，我們期待在台灣建立更完善的軟硬體產業生態，再次謝謝合作夥伴的支持，未來我們也會持續將更多樣化的硬體產品和智慧服務帶到台灣。