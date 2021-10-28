台中市政府辦理南區福田2街打通工程，闢建長278公尺、寬15公尺道路，並施作雙向雙車道、側溝及欄杆，27日舉行開工典禮，明年4月完工，將串聯文心南路及光明路，完善當地樹義里周邊交通路網。市長盧秀燕說，感謝2名地主無償提供土地讓市府建造道路，造福鄉里，將可帶動地方發展。

建設局舉行工程開工祈福典禮，盧秀燕表示，福田2街是樹義里重要東西向交通要道，僅剩福田路至樹義五巷137弄尚未打通，多年來因為土地經費龐大，遲遲無法打通，感謝郭及陳賴姓2名無償提供土地的市民，讓此案道路得以順利開闢。

建設局表示，此案工程道路打通總長度約278公尺、寬度15公尺，工程預算為2025萬元，工期180日曆天，施工時間約半年，預計明年4月完工，將可串聯南區、烏日、大里區，大大提升當地交通便利性。

民進黨市議員邱素貞表示，截至今年9月底止，南區人口數有126420萬人，區內人口最多的里為樹義里，有14850人，但里內福田二街周遭沒有主幹道路，福田二街被稻田分成2邊，形成同路卻不通的情形，如今打通，解決當地社區交通需求。

民進黨市議員鄭功進指出，2位地主，願意無償提這塊土地，讓南區與烏日區的交通路網更為健全，特別是鄰近還有樹義國小及民間幼兒園，這條新闢道路，提供更有效的交通分流，讓民眾安學無虞。