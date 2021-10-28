西洋萬聖節將至，新北市金山區長廖武輝及新北市議員廖先翔今（28）日扮演爆紅「魷魚遊戲」影集角色，義賣廖先翔捐贈的2000個「我金山我驕傲」特製口罩，上午於萬聖節義賣活動時全數售罄，義賣所得2萬元將捐贈金山區內金山、金美、中角及三和等4所國小，補助學生營養午餐經費。

金山附幼萬聖節舞蹈表演。（金山區公所提供）

廖武輝表示，「我金山我驕傲」是今年金山區公所活動的主軸口號，希望大家以金山為榮，一同為金山努力。感謝廖先翔議員慷慨捐贈口罩，這次口罩義賣活動結合萬聖節節慶，讓金山區公所、廖議員與金山國小附設幼稚園小朋友同樂，歡慶萬聖節之餘，亦透過義賣口罩活動做愛心，將義賣所得2萬元嘉惠區內國小學童。

金山區公所同仁一同裝扮成「魷魚遊戲」角色。（金山區公所提供）

金山區公所今配合萬聖節舉辦義賣活動，金山附幼孩童裝扮可愛。（金山區公所提供）

金山區公所今配合萬聖節舉辦義賣活動，金山附幼孩童裝扮可愛。（金山區公所提供）

廖先翔表示，上一批口罩利用線上登記讓民眾領取，反應熱烈，有許多沒參與到的民眾表示很想獲得「我金山我驕傲」特製口罩，這批口罩透過捐贈口罩義賣方式與區公所合作，讓上次沒參與到的民眾也可以獲得口罩。

金山特製口罩全數售罄。（金山區公所提供）