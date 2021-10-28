今年因為振興五倍券發放帶動消費，神腦預期雙11買氣較去年熱絡，而據調查民眾最想用五倍券換購高價值的3C，包含手機、電腦、遊戲機、耳機、家電等都榜上有名，神腦將針對熱賣款3C產品推出最殺優惠，自11月起「瘋搶雙11活動」提早起跑，如iPhone13、Airpods Pro、Switch等，於活動期間限時開搶，再加碼天天抽1筆等值訂單金額的點數(上限1萬)。

五倍券上路加上新機推出後，神腦全通路手機品項銷售亮眼，顯示出五倍券帶動高單價手機的銷售，讓民眾買起來很有感！神腦瘋搶雙11活動，針對不同價位的各廠牌熱賣款手機/平板，限時限量推出優惠，最高折3000元，有中階款「紅米 Note 10 5G」、「Sony Xperia 10 III」、「小米11 Lite 5G」；旗艦款「vivo x70」、「Sony Xperia 1 III」、「SAMSUNG Galaxy Tab S7 FE」，以及話題度最高「iPhone 13」。

如果才剛換新機，則可以鎖定耳機、手錶等配件下手，如AirPods Pro、AirPods Max、Galaxy Buds Live 真無線藍牙耳機、Galaxy Watch4智慧手錶等，最高折2941元。

活動期間刷中國信託中華電信聯名卡並完成登錄，回饋11% Hamipoint 點數（限額1000名）。

智慧家電或是遊戲機的單價高，持一家人的五倍券不論是數位綁定或是紙本，在神腦全通路雙11活動中，都能找到超值價格，11月1~3日主打商品是Nintendo Switch 禮包（特價10580元），11月4~6日是Panasonic 65型 4K液晶顯示器（特價31900元）、11月7~9日主打Panasonic頂級旗艦型(RX系列)冷暖空調（特價29300元）、tokuyo TRX俏折健身車（特價5890元）。

10/27~11/2至神腦生活網站，簽到七天最高可得7000點會員點數，於雙11活動時可使用。為回饋神腦會員，11/10~11/12每天12點《Live神好康》直播爆品開賣，線上觀看贈品狂撒，此外，神腦會員於雙11消費，11月起加碼天天抽1筆等值訂單金額的點數（共14名），有機會讓神腦替你買單。 用對支付工具，雙11回饋亦相當豐富，11/1起在神腦生活網路商城消費，選擇街口支付並使用領取的85折券就能現折，全通路使用街口支付還有最高3%回饋；而雙11當天神腦全通路使用街口支付，滿額加碼贈最高1111元街口幣。