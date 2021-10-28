福邦證券28日表示，專精於保健食品開發及農業生技保鮮劑之研發及銷售的利統公司（1293），將在明（29）日股票登錄興櫃交易。

利統目前股本1.2億元，旗下有果利生技公司及上海利統生化制品公司等子公司，果利生技的主要業務為自有品牌之保健食品銷售；上海利統則是負責中國區的產品銷售。利統2020年營收4.26億元，稅後淨利0.43億元，EPS6.74元。2021年截至第3季營收為3.5億元，年增12％，稅後淨利0.33億元，EPS 2.77元。2021年的營收結構中，台灣占61％，上海占39％。

利統由美國微生物專家張天鴻董事長帶領一群擁有食品、農業生物科技等專業領域之碩博士級研發菁英所組成，主要從事功能性食品、畜牧及農業生技的研究與產品設計開發，並擁有跨國際之專利佈局。研發團隊鎖定糖類及尿酸等不利人體健康物質之代謝、神經保護、抗衰老等領域進行開發，創造出符合消費者需求的保健食品，追求成為最值得信任的第一品牌。

利統的農業生技產品主要為自行開發之農產品保鮮劑，可運用於蔬果與花卉保鮮，該產品主要透過釋放乙烯阻斷劑1-MCP（1-甲基環丙烯，1-methylcyclopropene），以阻斷植物內的乙烯，達到延遲植物自然熟成/老化的過程，能延長採收後農產品壽命二倍以上。

目前利統採後保鮮劑已在台灣、中國、韓國及土耳其等國取證銷售，並積極在紐澳、東南亞及中南美洲等農業重量級農業市場進行法規審查及經銷通路佈局，預期未來隨著各市場的農藥證取得，保鮮產品貢獻營收將成倍數成長。公司未來將藉由建立自有品牌保健食品產品線及將植物保護產品推廣至全球市場，預期能進一步拉高營收成長性及獲利能力。