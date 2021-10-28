Google Nest Hub(第2代)智慧螢幕即將在11月18日上市，台灣大哥大總經理林之晨表示，在台灣大與Google密切合作、協力推動下，GoogleNest系列智慧音箱，兩年來總銷量突破33萬台，在台達到3.7%家戶滲透率，未來每一年2~3%成長，三年後達到10%家戶滲透，林之晨認為，目前音箱還是初步發展，5~10年後，台灣家庭戶大幅智慧化，更加平價化將推升智慧音箱擴大普及率。

Nest Hub(第2代)智慧螢幕搭配台灣大5G「好速成雙」專案，月付1599元，綁約24個月，專案價0元，再享5G行動上網吃到飽，以及1Gbps+WiFi6家用寬頻的超高速飆網組合。

Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕即將在11月18日上市，它搭載7吋智慧螢幕，能透過聲控或觸控串接智慧家庭服務，並滿足追劇、聽歌等娛樂需求，用戶購機加碼贈MyMusic3個月、myVideo1個月免費體驗。

用戶申辦台灣大5G「好速成雙」指定專案，即可用0元一次擁有Nest Hub(第2代)與 Google Nest mini智慧音箱、台灣大智慧家庭升級組及1500元momo幣，並享受在外5G行動上網吃到飽，在家用1Gbps+WiFi6飆網的絕佳體驗。另外，用戶申辦台灣大手機資費，最低月付398元起、綁約24個月，搭配Nest Hub(第2代)+台灣大智慧家庭升級組(包含智慧插座Lite及智慧溫溼度感應器)，同樣能0元帶回家。

「Google 智慧家庭通話」是由台灣大團隊精心研發，並與 Google 智慧音箱串接的嶄新網路通話服務，台灣大也是台灣第一家、同時是亞洲第一家提供透過智慧音箱撥打與接聽電話等全功能的電信業者。「Google 智慧家庭通話」將於11月18日正式上市，用戶將070門號綁定音箱，即可透過聲控音箱撥打市話、手機、簡碼、國際電話、070門號等，也能接聽電話，舉凡電話點餐、叫車都難不倒，當遭遇人身安全等緊急事件，不方便打電話時，還可啟動音箱撥打119專線，讓音箱服務能滿足家戶更多元的需求，並成為智慧家庭的核心助手。目前「Google 智慧家庭通話」服務已開放預約，上市當天將公布驚喜資費。