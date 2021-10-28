行政院長蘇貞昌今在行政院會指出，隨著疫苗愈來愈充足，希望年底前能將第二劑疫苗施打率衝高到6成。有關持續缺貨的莫德納疫苗何時會再到貨？衛福部次長薛瑞元今天表示，近期之內會有好消息，確定後指揮中心會跟國人報告。

蘇貞昌今主持行政院會後，由政院發言人羅秉成轉述會中結論表示，目前台灣已有超過2770萬劑疫苗到貨，預計到10月底為止，疫苗到貨數預計突破3000萬劑；在施打率部分，第一劑疫苗覆蓋率今天突破7成，第二劑達到3成，都是提前達到之前宣示的目標。他說，有些國家要超過10個月才能到7成，台灣能在短短6個月時間內達到是相當難能可貴也相當不簡單。

羅秉成轉述，由於目前疫苗愈來愈充足，會再接再厲，希望今年底前能將第二劑的施打率衝高到6成。

疾管署副署長羅一鈞解釋，目前疫苗接種人口涵蓋率，第一劑為70％，第二劑為30.84％；若以65歲以上長者來看，第一劑接種率78.14％，第二劑67.04％。

在疫情部分，羅一鈞指出，最近一週新增4例本土病例，其中為居住基隆市2例、新北市1例及台北市1例，研判都不是近期感染的個案，屬於舊案，對社區威脅低，代表國內疫情穩定。

有關莫德納到貨狀況，衛福部次長薛瑞元表示，目前雙邊合約還有230萬劑還沒到貨，這部分正積極催貨中，「近期之內會有好消息，確定後指揮中心會跟國人報告。」