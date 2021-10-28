日本沖繩縣本島周邊海岸近期出現大量火山「浮石」，衝擊當地觀光業、漁業等，不過卻有當地民眾撿拾浮石上網拍賣，沖繩縣政府呼籲，浮石尚未確認安全性，請民眾不要撿。

小笠原群島海底火山「福德岡之場」今年8月噴發產生大量浮石（多孔火山碎屑岩，能在水中漂浮），從10月中旬起陸續漂流到沖繩本島，對漁業及觀光業帶來影響。

沖繩本島已有約1公里海岸線被浮石「染成」灰色、約750艘漁船無法出海作業、200多隻養殖魚類疑因吃下浮石死亡等，一艘海上保安廳巡邏船還因捲入浮石無法航行。

日本放送協會（NHK）報導，日本大型二手交易平台Mercari上近期陸續出現有人販售沖繩浮石，昨天上午11時至少有52筆商品，有的已售出。

出售的浮石多以重量計價，有500公克的浮石組，也有重達1.5公斤的浮石一起賣；浮石最高價賣出5000日圓（約新台幣1243元），已有20筆交易成立。

對此沖繩縣政府表示，雖然法律沒有禁止販售浮石，但現階段希望大家不要把浮石拿來賣。

沖繩縣政府說，最近也收到許多人詢問能否撿浮石帶回家，在海岸撿東西一般來說需要管理海岸的組織許可，此外，現在還無法確認浮石的安全性，希望民眾不要自行撿回去。