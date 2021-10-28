1歲大邱姓男童去年9月跟母親到桃園市中壢區羊世界牧場遊玩，但卻遭兔群湧上攻擊咬傷，導致左手小指遠端指節截肢至中段指骨。檢方認為牧場未有防護措施，也沒有適當方式管束兔群，江姓負責人涉過失傷害將其起訴。

檢方調查，江姓男子是羊世界牧場負責人，牧場內有兔子飼養區，供入園遊玩、用餐的兒童觀賞及親子玩樂，應注意飼主應適當管束動物的行動，或設置足以隔離或防免動物攻擊旁人之飼養場所及設備與措施。

檢方發現，該牧場且無不能注意之情事，竟疏未注意及此，未於該處設置適當安全隔離間隔，且未以適當方式管束，防護飼養兔群攻擊他人。導致邱姓男童去年9月26日前往遊玩時，遭兔群湧上攻擊咬傷，因此受左手第五指遠端指節外傷截肢至中段指骨傷害。

江男坦承有管理疏失，導致男童被咬傷。男童母親也指該處沒有適當方式管束、防護飼養兔群攻擊他人，也沒有防免小孩遭受動物攻擊之適當圍籬間隔。檢方偵結，認為江男涉犯過失傷害將其起訴。