環保意識抬頭，不少人舉辦喪禮時，會選擇樹葬或海葬，讓親人回歸自然。英國一對姊妹，經歷喪父之痛後，兩人決定到海邊，將父親的骨灰撒入大海，沒想到此時突然颳起一陣強風，她們手中的骨灰也全吹到臉上，甚至還吃進嘴裡，令她驚喊「我吃到爸爸了」，事後她們將這段影片PO上網後，引發話題。

據《太陽報》報導，英國這對姊妹分別為28歲的貝兒（Belle Henry）及22歲的泰拉（Tyla Halls），去年父親過世後，兩人將父親的後事處理完畢後，便帶著骨灰前往布里斯托灣（Bristol Channel），想將骨灰撒入大海。

當時貝兒為紀念這一刻，在一旁用手機拍攝影片，正當泰拉要將父親的骨灰撒入海裡時，竟然吹起一陣強風，導致骨灰全吹到泰拉的臉上，這讓兩姊妹當場傻眼，不過下一秒卻又彎腰大笑，泰拉邊笑邊說「爸爸現在在我的嘴裡」，貝兒聽完也笑到不能自己。

拍攝影片的貝兒說，父親生前是一個很有幽默感的人，前往海邊的當天，「我們其實都還沉浸在父親過世的悲傷當中」，但這個意外插曲真的來得太突然，事後她將影片分享到抖音平台，並寫下「那一天，父親給了我們一個『和平』的送別」，該影片目前也累計404萬人觀看，逾7千人留言、按讚。